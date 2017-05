Kamerleden nemen ECB-president flink onder handen. 'Maar ik leg géén verantwoording af'

Pensioenen

Dat de lage rente slecht is voor de pensioenen, dat weet ik natuurlijk, herhaalde de centrale bankier steeds maar weer. Maar dat is de korte termijn. Mede dankzij het beleid van de Europese Centrale Bank is de economie uit het dal geklommen en dat herstel gaat op de middellange termijn een positief effect hebben op het rendement dat de pensioenfondsen weten te behalen. 'Grofweg kun je die twee zaken, negatief en positief, tegen elkaar wegstrepen', zei Draghi.



Dezelfde balans zat in het aldoor herhaalde antwoord op alle vragen over de gevolgen van de lage rente voor de spaarder. Sparen levert inderdaad weinig op, maar tegelijk is ook de hypotheekrente gunstig laag en dat compenseert het afwezige spaarrendement precies.



En dat het aldoor maar pompen van miljarden uit de lucht geschapen euro's de inkomensongelijkheid vergroot, daarop heeft Draghi ook een standaardantwoord: 'Juist niet.' Want wat is in alle wetenschappelijke literatuur het beste middel tegen een kloof? Banen! En daar zijn er miljoenen van bij gekomen, bezweert de ECB-president. En dat zouden er nog meer kunnen zijn als alle eurolanden hun economie stevig en structureel zouden hervormen. 'Maar dat is niet aan de ECB.'



Dus, vatte Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie samen: 'Alles wat goed gaat is uw verdienste en alles wat fout gaat is de schuld van de afzonderlijke landen?' Daar ging Draghi dan weer niet op in.