Justitieminister VS trekt zich terug uit onderzoek Russische bemoeienis verkiezingen

'Ik heb niet gecommuniceerd met de Russen'

De Democraten in het Congres eisten dat Sessions aftreedt. Volgens hen heeft hij meineed gepleegd, door in januari onder ede te verklaren dat hij niet met Russen over de verkiezingen heeft gesproken. Maar Sessions liet weten dat hij niet van plan is af te treden.



Tijdens het benoemingsverhoor op 10 januari werd hem gevraagd wat hij, als minister van Justitie, zou doen als er bewijs zou opduiken dat iemand van de Trump-entourage tijdens de campagne contact had gehad met de Russische regering. Het was een hypothetische vraag aan de aanstaande minister Sessions, maar Sessions beantwoordde hem als lid van het campagneteam: 'Ik heb geen weet van zulke activiteiten. (...) Ik heb niet gecommuniceerd met de Russen.'



Woensdagavond onthulde The Washington Post, op basis van anonieme inlichtingenbronnen, dat Sessions wel degelijk contact had gehad met de Russen, namelijk met ambassadeur Sergei Kislyak. Eén keer in juli, vlak voor de Republikeinse Conventie, toen hij Kislyak kort sprak in de wandelgangen van een symposium. En één keer in september, op zijn kantoor in het Senaatsgebouw.



Sessions reageerde woensdag agressief ('Ik heb geen idee waar deze aantijging over gaat. Hij is fout.'), maar paste zijn ontkenning wel aan. 'Ik heb niet met welke Russen dan ook afgesproken om over de campagne te praten', schreef hij in een verklaring.