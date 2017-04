Justitie Curaçao opent jacht op 'intellectuele daders' in moordzaak Wiels

Gerrit Schotte Over een week kiest Curaçao een nieuw parlement. Alles draait om Gerrit Schotte, de voor omkoping veroordeelde oud-premier die pleit voor volledige onafhankelijkheid van het 'koloniale' Nederland. 'Gaat dit ontploffen?'

Op het moment van zijn dood was Wiels de leider van de grootste partij op Curaçao. Hij had gedreigd een document openbaar te maken waarin witwaspraktijken en andere misdaden van de gokmaffia stonden vermeld. Wiels had een lijfwacht, maar op de dag van zijn gewelddadige dood, op het volksstrand Marie Pompoen bij Willemstad, was hij alleen.



Deze week begon in de zaak-Wiels de rechtszaak tegen een van de verdachte tussenpersonen. Het ging om Burney 'Nini' F., die aan de zitting deelnam via een videoverbinding vanuit Nederland, waar hij vastzit voor een eerder misdrijf. F. hoorde 26 jaar tegen zich eisen.



De man die de kogels afvuurde, huurmoordenaar Elvis 'Monster' K., is eerder tot levenslang veroordeeld. F., zo meende de officier van Justitie, was schuldig aan het organiseren van de moord. Out omschreef hem als een 'moordmakelaar' en iemand die bewust 'het democratische proces op het eiland' verstoorde. Volgens F.'s advocate, Marije Vaders, is 'geen enkel concreet bewijs' geleverd. Zij vroeg om onmiddellijke vrijspraak.