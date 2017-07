Jawel, het gaat gebeuren: Trump en Poetin gaan elkaar zien

De twee leiders ontmoeten elkaar morgen op de G20 in Hamburg

De ontmoeting van Donald Trump met Vladimir Poetin, vrijdag in Hamburg, is het voorlopige hoogtepunt van hun tot dusver volstrekt onduidelijke relatie - we weten niet eens of ze elkaar echt voor het eerst ontmoeten. Grote vraag is of Trump de recente strenge lijn van zijn ministers voortzet, of zijn sympathie voor een dictatoriale leider de boventoon laat voeren.