Japanse premier kan Trump beter laten winnen tijdens rondje golf

De dealmaker in hem beseft dat Japan er alles aan gelegen is hem tegemoet te komen

Trumps streep door TPP is niet de enige tegenslag voor Abe. De president toonde zich ook kritisch over te geringe Japanse investeringen in de eigen defensie; over Toyota dat zijn auto's vanuit Mexico naar de VS exporteert; over de gebrekkige toegang voor Amerikaanse bedrijven tot de Japanse markt ('ze maken het ons onmogelijk daar Amerikaanse auto's te verkopen') en over de lage yen, waardoor de Japanse export naar de VS het in de ogen van Trump te goed doet. Met Duitsland en China behoort Japan tot de landen met het grootste handelsoverschot. Trump wil daar wat aan doen - en de dealmaker in hem beseft dat Japan er alles aan gelegen is hem tegemoet te komen.