Japan roept ambassadeur in Seoul terug naar Tokio om controversieel standbeeld

Het geschil over de troostmeisjes was decennialang een extra horde in de samenwerking

De relatie tussen Zuid-Korea en Japan, dat in de eerste helft van de 20ste eeuw in Korea een bruut koloniaal bewind voerde, is op zijn zachtst gezegd moeizaam. Het geschil over de genoegdoening voor de troostmeisjes was decennialang een extra horde in de samenwerking. Internationaal was de lof dan ook groot toen president Park en premier Abe in december 2015 'voor eens en altijd' de zaak schikten.



Het standbeeld voor de troostmeisjes lijkt nu de achilleshiel van dit akkoord. Volgens de kleine lettertjes zou de Zuid-Koreaanse regering het beeld voor de ambassade, dat in 2011 door een alliantie van nog levende ex-troostmeisjes en activisten werd neergezet - laten verwijderen.



Tot nu toe werd echter geen poging ondernomen. Het afgelopen jaar kampeerden Koreaanse studenten 's nachts bij het beeld om een eventuele nachtelijke weghaalactie te voorkomen. Toen de winter aanbrak kreeg het bronzen meisje als extra bescherming een muts op een sjaal om.