Jammeh, die 'miljard jaar' president van Gambia wilde zijn, ruimt het veld

Het is geen baan, het is een leven. Wie het in Afrika tot president weet te brengen, zo gold lange tijd, sterft in het harnas, of besluit helemaal zelf wanneer het einde is gekomen. Zo leek ook Yahya Jammeh van Gambia te denken toen hij ooit zei dat hij mogelijk 'een miljard jaar' aan de macht zou blijven.



Het geheim achter de president-voor-het-leven is volgens de legende ooit bedacht door Robert Mugabe, de man die in 1980 in Zimbabwe aan de macht kwam en nu als 92-jarige ondanks ziekte en ernstige ouderdomsverschijnselen nog altijd van geen wijken wil weten: 'Verkiezingen die je zelf organiseert, kun je nooit verliezen.'



Begin december vorig jaar leek het voor Jammeh (51), de zelfverklaarde aidsgenezer die sinds 1994 het kleine West-Afrikaanse Gambia in zijn wurggreep hield, niet anders te zijn. Maar een dit keer goed georganiseerde oppositie plus een voorzitter van de kiescommissie die bereid was de waarheid over het stemgedrag van burgers te verdedigen, bezorgden Jammeh een nederlaag.



Dat op zich was al heel bijzonder. Ronduit vreemd echter werd het toen Jammeh via een telefonische boodschap die op de televisie werd uitgezonden, zijn tegenstander Adama Barrow (eveneens 51) met diens overwinning feliciteerde. Jammeh zag voor zichzelf nog een toekomst als boer. En dat was het dan.