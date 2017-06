Italië pompt maximaal 17 miljard in crisisbanken, Europese bankenunie wankelt

Grote verliezers

De problemen bij Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca spelen al jaren. De berg giftige kredieten waarmee zij kampen is nog hoger dan in de rest van de Italiaanse bankensector. Op 37 procent van hun leningen wordt niet, deels of te laat afgelost. Ter vergelijking: bij een Nederlandse bank als ING is dat 2 procent.



Grote verliezers zijn nu de Italiaanse belastingbetaler en de andere eurolanden. De eersten zien de staatsschuld, die met ruim 132 procent van het BBP tot de hoogste ter wereld behoort, verder aanzwellen. De eurozone wordt opgezadeld met een ernstig geloofwaardigheidsprobleem.



Het idee achter de nieuwe bankenunie was dat de rekening voortaan naar de directe belanghebbenden van een probleembank gaat. Dit mechanisme staat bekend als de bail in. Anders dan bij een bail out betalen niet de gewone burgers, maar aandeelhouders, schuldeisers en grote spaarders.