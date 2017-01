Italiaanse Vijfsterrenbeweging loopt blauwtje bij liberale fractie Verhofstadt

Zo direct mogelijke democratie

Ook in Brussel waren veel mensen met stomheid geslagen, toen ze hoorden over de mogelijke samenwerking tussen de ALDE en de Vijfsterrenbeweging. Met de 17 parlementariërs van Grillo's partij zou de ALDE de op twee na grootste fractie in het europarlement worden. Maar uiteindelijk besloten de liberalen de Italiaanse populisten toch buiten de deur te houden. Volgens fractieleider Verhofstadt was er 'onvoldoende raakvlak' om de Vijfsterren-parlementariërs in de fractie op te nemen.



Voor Grillo is de mislukte vrijage met de Europese liberalen een lelijke afgang. De Vijfsterrenpartij staat erom bekend vaak van standpunten te wisselen, maar een van de constante punten was altijd de Europese scepsis. Zo laten verscheidene partijprominenten nog geregeld weten de euro het liefst te willen inwisselen voor de lire.



Dat de Vijfsterrenbeweging zo vaak van standpunt wisselt, komt door het bijna utopische streven van de club naar een zo direct mogelijke democratie. In het ideaalbeeld van Grillo is een parlementslid geen afgevaardigde die namens de kiezer nadenkt, maar iemand die slechts de wil van de kiezers uitvoert door op het juiste knopje te drukken. Zo kwamen de huidige burgemeesters van Rome en Turijn via internetverkiezingen boven drijven, net zoals ook de belangrijkste politieke standpunten via beppegrillo.it worden bepaald.