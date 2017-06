Italiaanse media lopen weg met koningspaar: 'charmant, goed gekleed en eten alles'

Aandacht valt tegen

Toch valt de aandacht voor het staatsbezoek in Italiaanse kranten in het niet bij de aandacht die Nederlandse kranten en televisiejournaals eraan besteden. Dat heeft vooral te maken met de hoeveelheid prominente bezoeken die jaarlijks richting Italië trekken. Minder dan een maand geleden organiseerde het land nog de G7-top, met onder meer de Amerikaanse president Donald Trump als aanwezige. Paus Franciscus ontvangt in zijn Vaticaanstad zelfs zestig vergelijkbare bezoeken per jaar.



Bovendien zijn Willem-Alexander en Máxima zelf frequente bezoekers van Italië, wat hun aanwezigheid deze week minder nieuwswaardig maakte. Zowel Juliana en Bernhard als Beatrix en Claus hadden vakantiehuizen in Toscane en ook het paar zelf gaat er nog geregeld heen. Vorig jaar waren ze nog met hun drie dochters in Rome voor een bezoek aan prins Jaime de Bourbon de Parme (een neef van de koning en tevens Nederlands ambassadeur in Vaticaanstad) en een privé audiëntie bij paus Franciscus. 'Italië is ons heel, heel dierbaar', zei Willem-Alexander zelf over die hang naar Italië. 'De liefde die ik heb geërfd van mijn ouders en grootouders, geven wij nu op onze beurt door aan onze dochters. Wie Italië leert kennen, raakt er nooit meer van los en blijft steeds weer terugkeren naar il Bel Paese!'