Istanbul: charmante chaos

'Ja, we denken weleens aan aanslagen, je gaat wat minder snel naar drukke gelegenheden aan de Europese kant, maar dat is het wel. Voor mij is Istanbul nog dezelfde stad: die charmante chaos en mooie mix tussen oost en west.' Ontwerper Rianne Koens woont een deel van het jaar in Istanbul, met haar Turkse man. Ze heeft haar eigen ontwerpbureau, Otura Design. 'Als ik een glasblazer of meubelmaker nodig heb, is er altijd wel iemand in een klein atelier die me kan helpen. Ambachten bestaan hier nog. O, wacht even, de melkboer rijdt voorbij, ik ben zo terug.'



Koens' ontwerpen zijn licht, Scandinavisch, maar ook geïnspireerd op de Turkse cultuur. Zoals haar garderobekast Dirsek met een kledingrail met koperen hoekelementen van gasleidingen. Koens: 'In Turkse huizen worden de gasleidingen niet verstopt, die lopen gewoon langs de wand. Zo kwam ik op het idee.'