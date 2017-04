Israëlische tiener blijkt achter 'antisemitische wind' te zitten die door VS waaide

Op zijn account staat 240 duizend dollar aan bitcoins

Op zijn account is 240 duizend dollar aan bitcoins (elektronisch geld) aangetroffen, zo staat in de aanklacht die maandag werd ingediend bij de rechtbank in Tel Aviv. Afgelopen vrijdag werd Kadar ook al aangeklaagd in twee Amerikaanse rechtbanken, in Florida en Georgia. Zijn arrestatie vond een tijd geleden plaats, op 23 maart, toen hij door de politie werd overvallen op zijn thuisadres in de zuidelijke stad Ashkelon. Daar woonde Kadar - zoon van een Amerikaanse moeder en Israëlische vader - sinds zijn vijfde. De politie trof in zijn kamer hoogwaardige technologische apparatuur aan om zijn stem te vervormen en zijn locatie te verdoezelen.



Kadar belde volgens de Israëlische aanklagers zo'n tweeduizend instituten, waarvan er tientallen een Joodse achtergrond hebben. Sommige instellingen sloten tijdelijk hun deuren of verhuisden naar een andere locatie. Ook werd de beveiliging flink aangescherpt. Het kwam Trump op veel kritiek te staan: hij zou de Joodse gemeenschap te weinig in bescherming nemen. In februari veroordeelde hij de incidenten in een toespraak voor het Congres.