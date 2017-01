Israëlische premier opnieuw ondervraagd in corruptieonderzoek

In een verklaring zegt de politie dat de Israëlische onderzoekers Netanyahu thuis in Jeruzalem hebben ondervraagd, in het kader van een corruptieonderzoek en een ander dossier. Over de tweede affaire worden geen mededelingen gedaan om 'het onderzoek niet te verstoren'. Er is ook een andere verdachte ondervraagd, aldus de politie, die niet wilde zeggen wie. Netanyahu verdedigde zichzelf eerder over de aard van het onderzoek: 'Er komt niks, want er is niks.'



Justitie zag wel genoeg bewijs om een officieel onderzoek in te stellen. De premier werd maandag al een eerste keer drie uur lang ondervraagd. De minister van Justitie wilde toen alleen kwijt dat het onderzoek gaat over cadeaus die Netanyahu ontving van zakenlieden. Volgens mediaberichten zouden de geschenken een waarde van tienduizenden euro's hebben gehad, en zouden de beschuldigingen in het tweede dossier nog ernstiger zijn.