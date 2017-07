Israëlische oud-premier Olmert vervroegd vrij uit gevangenis wegens goed gedrag

Goed gedrag

Geld voor verkiezingscampagne belandde in eigen zak

Olmert, de eerste Israëlische oud-premier die werd vastgezet, kwam niettemin vervroegd vrij wegens goed gedrag. Hij heeft eenderde uitgezeten van een celstraf van 27 maanden. Die werd hem door het Hooggerechtshof opgelegd in hoger beroep; aanvankelijk was hij door een rechtbank in Tel Aviv tot zes jaar cel veroordeeld.



'Er is een zware last van mijn schouders gevallen,' zei een glimlachende Olmert na de uitspraak van het hof, eind 2015. Hij was niet schuldig bevonden aan het accepteren van steekpenningen bij een megalomaan vastgoedproject in Jeruzalem, toen hij daar burgemeester was. De veroordeling gold het incasseren van 150 duizend dollar van een Amerikaanse financier. Het geld zou bedoeld zijn voor een verkiezingscampagne, maar kwam in eigen zak terecht. Olmert ontving het in zijn hoedanigheid als minister van Handel, in een tijd dat hij een rijzende ster was binnen de rechtse Likoed-partij.



De opluchting van Olmert ten spijt maakte het Hooggerechtshof een einde aan zijn lange politieke loopbaan. Na het uitzitten van zijn straf mag hij zeven jaar lang geen politieke functie meer bekleden.