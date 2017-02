Israël weert onderzoeker Human Rights Watch om 'Palestijnse propaganda'

Dat we beschuldigd worden van propaganda is verontrustend. Het is nonsens Iain Levine, programmadirecteur van Human Rights Watch

Volgens de Israëlische immigratiedienst zou Human Rights Watch 'onterecht onder de dekmantel van mensenrechten' opereren en 'Palestijnse propaganda' verspreiden, zo is te lezen in de afwijzingsbrief. Woordvoerder Emmanuel Nahshon noemde HRW een 'schaamteloos vijandige anti-Israëlorganisatie'. Volgens hem is er geen reden om een visum te geven aan een persoon of organisatie die het land kwetst. 'We zijn geen masochisten en er is geen reden waarom we dat zouden moeten doen', zei hij tegen persbureau AP.



Levine is vooral teleurgesteld over de redenen die Israël voor de afwijzing gaf. 'We snappen dat we worden gezien als kritisch en dat overheden daar niet altijd blij mee zijn, maar we merken ook dat we worden gezien als professionele organisatie zonder politieke agenda. Dat we beschuldigd worden van propaganda is verontrustend. Het is nonsens.'