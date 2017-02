Israël kondigt opnieuw bouw nederzettingen aan, illegale buitenpost ontruimd

Blanco cheque

Het is duidelijk dat Israël doorgaat met de schending van internationaal recht Hanan Ashrawi, vredesonderhandelaar

De Arabisch-Amerikaans journalist en auteur Ramzy Baroud zei tegen de tv-zender Al Jazeera dat het belang van de ambassadekwestie niet onderschat kan worden. Niet alleen de Palestijnen, ook landen als Jordanië en Saoedi-Arabië hebben hun bezorgdheid geuit. Baroud: 'Palestijnen en Arabieren begrijpen dat de verhuizing van de ambassade veel meer is dan een symbolische daad. Het is een blanco cheque voor de Israëli's om de hele stad over te nemen, inclusief de heilige plekken (voor moslims, red.).'



De Palestijnen zijn toch al getergd door de kritiekloze houding van Trump tegenover de bouw van nederzettingen. Nog maar enkele weken geleden veroordeelde de VN-Veiligheidsraad in scherpe bewoordingen de Israëlische nederzetttingenpolitiek. De VS, in de nadagen van Obama, spraken voor het eerst in decennia geen veto uit over de VN-resolutie. Trump nam prompt afstand van die beslissing.



De Palestijnen voelen dat ze, na vijftig jaar bezetting, aan de verkeerde kant van de geschiedenis komen te staan. Hanan Ashrawi, een veteraan van vredesbesprekingen met de Israëli's, vreest dat nu alle remmen los gaan onder premier Netanyahu - met dank aan diens zelfverklaarde 'vriend' Trump. 'Het is duidelijk,' aldus Ashrawi, 'dat Israël de komst van een nieuwe Amerikaanse regering aangrijpt om door te gaan met de schending van internationaal recht en het voorkomen van een Palestijnse staat in welke vorm dan ook.'