Israël heeft vooralsnog lak aan VN-bouwverbod in bezette gebieden

Premier Benjamin Netanyahu is niet van plan de internationale gemeenschap 'de andere wang toe te keren.' 'We zijn een land met nationale trots.' Hij heeft furieus gereageerd op de VN-resolutie, die vrijdag werd aangenomen doordat de VS zich onthielden van stemming. 'Schaamteloos', noemde de premier de houding van de Amerikanen.



Dat de VS geen veto uitspraken om Israël in bescherming te nemen, rekent Netanyahu in het bijzonder de vertrekkende president Barack Obama aan. Volgens Israëlische regeringsfunctionarissen zou Obama zelfs de geestelijke vader van de resolutie zijn, en heeft Washington druk uitgeoefend op andere leden van de Veiligheidsraad om vóór te stemmen. De regering-Netanyahu heeft aangekondigd 'bewijzen' te overhandigen aan Donald Trump zodra hij zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis. De toekomstige Amerikaanse president heeft laten blijken geen moeite te hebben met de Israëlische nederzettingenpolitiek.