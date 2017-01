Islamitische Staat eist aanslag nachtclub Istanbul op

Bloedbaden aanrichten

Hoewel de aanslag pas maandagochtend is opgeëist, ging de verdenking al uit naar IS. The New York Times verwees naar de recente oproepen van de aan IS gelieerde Nashir Media Foundation om in de vakantieperiode 'terreur en bloedbaden' aan te richten. Jihadi's zouden met illustraties van onder meer een bebloede wegrennende kerstman zijn opgeroepen aanslagen te plegen op clubs, markten, bioscopen en zelfs ziekenhuizen. 'Verander hun feesten in begrafenissen', zo zou een van de teksten hebben geluid.



De politie heeft de omgeving afgezet en maakt jacht op de schutter. Volgens de gouverneur van Istanbul Vasip Sahin was er één schutter en gaat het om een terroristische aanslag. Eerder maakten Turkse media nog melding van meerdere schutters. Ook werd bericht dat de schutter verkleed was als kerstman. Op beveiligingsbeelden is echter te zien dat de man in het zwart was gekleed. Hij droeg wel een kerstmuts tijdens een deel van de aanval.



De Turkse president Erdogan heeft in een verklaring gezegd dat Turkije zijn strijd tegen terrorisme voorzet en vastbesloten is te doen wat nodig is om de rust en veiligheid van burgers te waarborgen. 'Als natie zullen we tot het eind toe vechten tegen niet alleen gewapende aanvallen van terroristen en hun handlangers, maar ook tegen hun economische, politieke en sociale aanvallen.'



Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.