Is verdachte D. D. Bouterse schuldig aan 15-voudige moord?

Maîtresse Bouterse

Getuigenis Evert Vrede, soldaat van de dag: 'Nadat ik het soldatenverblijf verlaten had, hoorde ik dat er met tussenpozen geschoten werd, tot omstreeks 17.00...Aangezien Bouterse, Bhagwandas over het lot van de slachtoffers beschikten, was Bouterse in elk geval tot nadat de slachtoffers werden neergeknald in het fort aanwezig...Hij had over deze operatie de algehele leiding... Wat ik zeker weet, is dat zowel lijfwachten van Horb als van Bouterse hebben geschoten...Het was mij opgevallen dat de latere slachtoffers eerst in de kamer van Bouterse werden gebracht, waarna de executie plaatsvond... Indien Bouterse, of wie dan ook, verklaart dat hij zich niet in het fort bevond, dan is dit bezijdens de waarheid.' De 15 slachtoffers van de Decembermoorden. © DSK

Essed: 'Hij was als legerleider voor de volle honderd procent verantwoordelijk voor wat er toen is gebeurd. Enkele getuigen hebben verklaard dat hij in Fort Zeelandia was. Eén getuige is eigenlijk al voldoende, zoals in elke strafzaak. Personen die nog leefden gingen naar boven, naar zijn kamer, en 15 minuten later was die persoon dood. Die kamer had maar één uitgang. Hoe kan hij dan zeggen dat hij niets heeft gezien? Zijn schuld is bewezen en daar hoort een zware straf bij.'



Maar leg dezelfde vraag voor aan Irwin Kanhai, Bouterses advocaat, en hij zegt met droge ogen dat hij tot op heden niets belastends heeft gezien in het lijvige dossier. Tientallen militairen hebben immers verklaard dat ze hun bevelhebber toen niet hebben gezien in Fort Zeelandia, het hoofdkwartier van de legertop.



Anderen konden zich niet meer herinneren of hij aanwezig was. Bouterse beweert sinds eind jaren negentig dat hij die nacht bij zijn toenmalige maîtresse Rita Chin A Loi was. Kanhai: 'Elgin moet het bewijs maar voorleggen dat mijn cliënt schuldig is. Ik zie het niet.'



Vrijspraak

Net als Essed sluit strafpleiter Gerard Spong, geboren in Suriname, het echter niet uit dat Elgin tot de conclusie is gekomen dat een vrijspraak moet volgen, gezien Bouterses alibi. 'Het bewijs tegen Bouterse druipt van overvloed', zegt Spong die als adviseur van de regering-Venetiaan sinds 2000 hielp bij het strafrechtelijk onderzoek en het opzetten van het mega-proces. 'Een redelijk denkend mens zou verwachten dat hij schuldig wordt bevonden. Maar Elgin kan ook zeggen dat er, vanwege de alibi, voldoende twijfel bestaat om vrijspraak te eisen. Ik sluit niet uit dat hij tot dat oordeel is gekomen.'



Maar Henry Does, oud-hoofdredacteur van de krant Mokro van de geëxecuteerde journalist Bram Behr, noemt Bouterses alibi onzin. Behr was een goede vriend van Does. 'Uit al het bewijs, waaronder de getuigenverklaringen, blijkt dat de executies al hadden plaatsgevonden voordat Bouterse naar haar ging', zegt Does, bekend als publicist onder de naam Theo Para. In 2009 legde hij een verklaring af voor de krijgsraad. Does: 'Deze mevrouw heeft verklaard dat Bouterse rond 22.00 naar haar is gegaan. Dit is ook bevestigd door de kennis waar ze toen logeerde. Maar de executies vonden overdag al plaats. De alibi is vals.'