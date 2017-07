IS roept op tot aanslag tijdens EK vrouwenvoetbal; bronnen gaan niet uit van ernstige dreiging

Vooralsnog gaan bronnen in de inlichtingenwereld er niet vanuit dat de dreiging ernstig is

Vooralsnog gaan bronnen in de inlichtingenwereld er niet vanuit dat de dreiging ernstig is. Ook wijst niets erop dat een specifieke cel plannen heeft om Nederland aan te vallen. Dit soort berichten verschijnt vaker en IS gebruikt verschillende kanalen om mensen op te roepen aanslagen te plegen. Wel laten het gekozen doelwit - een grootschalig evenement - en de wedstrijd Engeland - Schotland iets zien van de denktrant van IS. De terroristische groepering kiest graag zogeheten soft targets waarbij de impact groot is.



Ook gaat van dit soort oproepen een psychologisch effect uit: zonder een aanslag te hoeven plegen, kan IS van zich laten horen. Voor het EK voetbal in Frankrijk vorig jaar riep de terroristische organisatie ook op tot aanslagen, maar die volgden niet. Bovendien is het niet eerder voorgekomen dat na het uitlekken van informatie over een mogelijke aanslag, ook daadwerkelijk een aanslag op die plek plaatsvond.