IS claimt onthoofding Russische spion in video die wordt gepubliceerd op Russische feestdag

Tsjetsjenen

Drie andere Russische agenten zouden ook door IS zijn geëxecuteerd

Op de videobeelden is te zien hoe de man geknield in de woestijn zit en andere Russische agenten oproept zich over te geven. 'Deze idioot geloofde in de belofte van zijn land dat zij hem niet in de steek zouden laten als hij gevangen zou worden genomen', zegt hij, voordat hij door een bebaarde man met een mes wordt onthoofd.



In de video wordt ook gerept van drie andere Russische agenten die door IS zouden zijn geëxecuteerd. Twee jaar geleden gaf IS ook een video vrij waarin een Russische spion werd geëxecuteerd.



De Russische geheime dienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken wilden niet reageren op de video. Het is niet uitgesloten dat er Russische spionnen in het gebied van IS in Syrië en Irak opereren. In Syrië vechten Russische militairen mee aan de kant van het leger van de Syrische president Bashar al-Assad, waaronder een contingent uit Tsjetsjenië. Andersom zijn er ook Tsjetsjenen die aan de kant van Islamitische Staat meevechten, zoals Omar al-Shishani. Zij worden beschouwd als de meest geharde strijders waarover IS beschikt.