Twijfels over claim 'IS-strijders', politie Londen gaat door met huiszoekingen

Bij de aanslag van zaterdagavond in Londen werden zeven mensen gedood en raakten 47 mensen gewond. De aanslagplegers reden eerst met een bestelbusje op London Bridge in op voetgangers, zigzaggend over de weg en de stoep. Daarna reden ze naar het nabijgelegen Borough Market, waar ze uitstapten en meerdere mensen neerstaken. Agenten waren binnen acht minuten ter plekke en schoten de drie dood.



De Londense politie heeft inmiddels meerdere invallen en huiszoekingen gedaan in woningen in het oosten van de stad, waar nog steeds wordt gezocht. Daarbij zijn twaalf arrestaties verricht. Volgens de politie wordt er 'aanzienlijke vooruitgang' geboekt in het identificeren van de drie doodgeschoten daders. Ook worden ze er 'steeds zekerder' van dat de aanslag door drie mensen is uitgevoerd, hoewel nog vastgesteld moet worden of anderen bij de planning betrokken waren.



Zeker 47 slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Londen en omgeving gebracht. Volgens persbureau AP verkeren 21 van hen in kritieke toestand. Het is onbekend of de mensen die omkwamen allen voetgangers op de Londen Bridge waren, of ook voorbijgangers die bij Borough Market zijn neergestoken.



Het is na de eerdere aanslag op de Westminster Bridge en die na afloop van het concert van Ariana Grande in Manchester de derde keer in drie maanden dat Groot-Brittannië door een aanslag is getroffen.