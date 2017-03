Is dit dan het begin van de groene politieke revolutie in Nederland?

Als we nog eens vijf jaar wachten, wordt het heel moeilijk

Marjan Minnesma, directeur Urgenda: 'Ik ben net als Rutte graag optimistisch'

'De groenste partijen zijn gegroeid. Maar de grote winnaars zitten op rechts. Ik heb niettemin de hoop dat VVD en CDA zich ook van hun groene kant laten zien. Het CDA vanuit de optiek van rentmeesterschap. In het verkiezingsprogramma staat bovendien dat in 2035 alle huizen energieneutraal moeten zijn. Als we ooit in tien jaar alle huizen op gas hebben aangesloten, moet het ook lukken om in twintig jaar het gas af te sluiten. Dat scheelt een derde van de uitstoot. Voor de VVD is het aantrekkelijk dat dit 150.000 banen oplevert. Niet voor niets is ook werkgeversorganisatie VNO-NCW enthousiast. Over het klimaat is niet veel gesproken tijdens de campagne. Maar dat biedt ook kansen om zonder gezichtsverlies elkaar te vinden en meters te gaan maken. De overgang naar een duurzame toekomst is niet links of rechts, maar een noodzaak. Alle landen om ons heen doen al meer dan wij. Ik ben net als Rutte graag optimistisch. Maar als we nog eens vijf jaar wachten, wordt het heel moeilijk.'