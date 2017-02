Is deze man onderdeel van de lange arm van het Kremlin?

Wat is waar over Russische beïnvloeding in Nederland? De Russen zouden onze verkiezingen beïnvloeden, zelfs de geheime dienst waarschuwt voor ze. Maar wie goed kijkt wat ze doen, ziet ook desinformatie over de Russische desinformatie. De Volkskrant doet een poging om de informatiekluwen te ontwarren.

Kornilov kreeg een cruciale rol toegedicht in de Russische beïnvloedingsoperaties, met name in het artikel in The New York Times. Hij presenteerde zich als directeur van een Centrum voor Euraziëstudies in Den Haag. Ten tijde van het referendum was hij zeer actief en waarschuwde hij vooral voor de corruptie in Oekraïne. Hij postte video's, schreef journalistieke artikelen, interviewde politici als Thierry Baudet, verscheen zo nu en dan op de Russische televisie en wist als onafhankelijk 'politiek expert' en 'politiek analist' zelfs door te dringen tot de NOS en Nieuwsuur.



Maar hij symboliseert ook het probleem van berichtgeving over zijn rol: er is veel speculatie en er zijn weinig feiten over zijn banden met Russische machthebbers.