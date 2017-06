IS claimt aanslagen op parlement en mausoleum Iran: 12 doden en 39 gewonden

'Strijders van Islamitische Staat hebben het Khomeini-mausoleum en het Iraanse parlement in Teheran aangevallen', aldus het persbureau van IS, Amaq, in een verklaring.



Het moet nog blijken of IS werkelijk verantwoordelijk is voor de aanvallen. De terreurgroep was tot nu toe niet actief in Iran met terreuraanslagen. Teheran steunt de strijd tegen IS in Irak en Syrië.



Amaq verspreidde direct een video waarop was te zien hoe de aanvallers door een kamer in het parlement liepen. Op de grond lag het lichaam van een parlementsmedewerker. Volgens sommige berichten zouden de aanvallers verkleed als vrouwen het parlement zijn binnengekomen. De aanslagen zijn ongekend voor Iran. Sinds de uitroeping van de Islamitische Republiek in 1979, zijn deze aanvallen op belangrijke symbolen van de machthebbers in Iran niet voorgekomen.



'De boodschap is luid en duidelijk', aldus hoogleraar Fawaz Gerges van de Londen School of Economics tegen CNN. 'Deze personen hebben de legitimiteit van de Islamitische Republiek Iran aangevallen.'



Pas uren na de aanval slaagden antiterreureenheden een einde te maken aan de aanval op het parlement. Dit gebeurde nadat de overgebleven aanvallers waren omsingeld. Een van de vier aanvallers had zich volgens staatszender Irib eerder in het gebouw opgeblazen met een zelfmoordvest. Politie-agenten hielpen burgers weg te komen via de ramen van het gebouw.



De identiteit van de schutters en hun motieven zijn nog niet duidelijk. Veiligheidsfunctionarissen en antiterreureenheden zijn massaal aanwezig bij het parlementsgebouw. De Revolutionaire Garde heeft volgens diverse berichten een van de aanvallers gedood.



Volgens een parlementariër, Elias Hazrati, waren de aanvallers in het parlement gewapend met twee AK-47's en een handwapen. 'Terroristen schieten in het gebouw maar de parlementszitting gaat gewoon door', twitterde het parlementslid Valkili. Andere parlementsleden maakten selfies om deze op Twitter te zetten terwijl de aanval nog gaande was.