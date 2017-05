Iraniërs hebben vooral 'nee' gestemd tegen de conservatieven

Rouzbeh Parsi, Iran-expert aan de Universiteit van Lund, Zweden.

'Rohani heeft een ruimere meerderheid dan vier jaar geleden, toen hij net aan 50 procent van de stemmen kreeg. Dat maakt zijn positie sterker. De vraag is of hij daarmee meer kan doen dan in zijn eerste termijn.



'Het sluiten van het nucleair akkoord was erg moeilijk, maar het was kinderspel vergeleken met wat hem te wachten staat als hij binnenlands politieke hervormingen wil doorvoeren. Dat geldt voor zowel het bestrijden van corruptie als het aanpakken van het machtige veiligheidsapparaat. Dat ligt veel gevoeliger, dan kom je aan allerlei machtscentra en gevestigde belangen. Lieden die hard terugslaan als ze zich bedreigd voelen.



'Verder kan hij niet ontsnappen aan politieke en sociale liberalisatie. De beloften daarover die hij in 2013 deed, heeft hij herhaald. Elke keer dat hij in de campagne door rechts werd aangevallen, schoof hij verder op naar links. Hij heeft hard uitgehaald naar de Revolutionaire Garde. Dat heeft zich electoraal uitbetaald. Dus hij zal er echt iets mee moeten doen.



'Maar hij heeft een paar kaarten om uit te spelen. In de campagne hebben alle kandidaten zich hard uitgesproken tegen corruptie, inefficiency en ongelijke verdeling van de welvaart. Iedereen wees een andere schuldige aan, maar in ieder geval is nu duidelijk dat die problemen aangepakt moeten worden. Daar heeft hij een mandaat voor.



'Het politieke landschap ziet er voor Rohani beter uit dan vier jaar geleden. De conservatieven hebben niet langer een meerderheid in het parlement. Daardoor kan hij nu makkelijker hervormers in zijn kabinet benoemen en wetgeving tegen corruptie doorvoeren.



'Uiteindelijk moet hij natuurlijk ook de goedkeuring krijgen van de speciale lichamen onder de hoede van de Opperste Leider, Ali Khamenei. Dat worden taaie onderhandelingen, maar niemand is daarvoor beter geschikt dan Rohani. Hij kent die van binnenuit.



'Dat gevecht speelt zich achter gesloten deuren af, maar alle facties in Iran beschikken over hun eigen media. Dus deels wordt het ook in de openbaarheid uitgevochten.'