Iraniërs gestrand op Schiphol na inreisverbod mogen toch VS in

Sinds zaterdag bivakkeerden de Iraniërs Abdolghasem Eshaghi (68) en zijn vrouw Kobra Alizadeh (58) in het niemandsland op Schiphol. Op de stoelen in de lounge achter de douane zaten ze, aten ze, en sliepen ze zelfs. Van KLM mochten ze, vanwege het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump uitvaardigde, niet op een vliegtuig naar de VS stappen. Een hotelkamer zat er pas de laatste nacht in. KLM gaf ze tot het moment van het goede nieuws slechts drie maaltijdbonnen: Eén ontbijt, één lunch, één diner. 'De rest betalen we zelf', zei Eshaghi eerder aan de telefoon.



'Het enige wat KLM wil doen, is ons terugbrengen naar Teheran', aldus Eshaghi. Vier van de in totaal zeven gestrande Iraniërs gingen al op dat aanbod in. 'Maar wij blijven op Schiphol totdat we toestemming krijgen om in het vliegtuig naar de VS te stappen, of tot ons geld op is. Ik moet mijn dochter zien.' Het echtpaar kreeg daarbij hulp van Nederlandse en Amerikaanse advocaten. KLM hield zich vooralsnog echter aan het inreisverbod dat president Trump voor zeven moslimlanden afkondigde.