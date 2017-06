Iran-deskundige: 'Aanslag Teheran past niet in het beeld van IS'

Lees ook:



Iran: dat IS aanslagen Teheran opeist, bewijst dat Saoedi-Arabië erachter zit



De Iraanse Revolutionaire Garde houdt aartsrivaal Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de aanvallen in de Iraanse hoofdstad Teheran op het parlement en het Khomeini-mausoleum. Eerder op de dag eiste Islamitische Staat (IS) de aanslagen op, volgens Iran 'een bewijs' van Saoedische betrokkenheid.

'Onder Arabische en soennitische minderheden in het zuiden van Iran heerst veel onvrede. IS speelt daarop in. Maar tot nu toe was het IS niet gelukt mensen uit die gebieden te rekruteren. Nu misschien wel. Het zou heel goed kunnen dat de daders daar vandaan komen. Op een video van de gebeurtenissen in het parlement is een van de daders te horen met een bijzonder Arabisch accent. Dat zou best een Iraans accent kunnen zijn.'



'Er zijn eerder aanslagen geweest in Iran. Zoals in 2007 van de organisatie Jundullah in Balochistan, een opstandige provincie in het zuidoosten, aan de grens met Pakistan. En in Ahvaz in het zuidwesten. Maar dat gebeurde steeds in de marge, in de provincie. Het is nu voor het eerst in de hoofdstad gebeurd. Dat is echt van een heel andere orde.'