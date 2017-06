Iran: dat IS aanslagen Teheran opeist, bewijst dat Saoedi-Arabië erachter zit

Claim IS

Via zijn persbureau Amaq claimde IS eerder op de dag de verantwoordelijkheid voor de aanvallen. 'Strijders van Islamitische Staat hebben het Khomeini-mausoleum en het Iraanse parlement in Teheran aangevallen', aldus een verklaring. De beweging houdt sjiitische Iraniërs meer aanslagen voor: 'Het kalifaat zal geen kans onbenut laten om hun bloed te laten vloeien.' Het moet nog blijken of IS werkelijk verantwoordelijk is voor de aanvallen. De terreurgroep was tot nu toe niet actief in Iran met aanslagen.



Woensdag hadden antiterreureenheden uren nodig om een einde te maken aan de aanval op het parlement. Een van de vier aanvallers blies zich op met een zelfmoordvest, aldus staatszender Irib, de overgeblevene werden uiteindelijk omsingeld. Via de ramen wisten mensen uit het parlementsgebouw te ontsnappen, daarbij geholpen door toegesnelde agenten.