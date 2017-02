Iraaks leger begint langverwacht slotoffensief om Mosul te heroveren op IS

Sektarische spanningen

Premier Al Abadi roept zijn soldaten op om 'mensenrechten te respecteren'

Ondertussen laaien oude sektarische spanningen op. Het Iraakse leger laat de controle over de heroverde wijken steeds meer over aan sjietische milities. Voor de opkomst van IS in 2014 maakten deze milities zich schuldig aan wijdverspreide mensenrechtenschendingen onder de bevolking van Mosul, die grotendeels soennietisch is.



Een christelijke militie heeft de afgelopen dagen massa-arrestaties verricht in een soennietische wijk van Mosul, zo stelt het doorgaans goed geïnformeerde Iraqi Oil Report. Militiestrijders zijn zondag ook gesignaleerd aan de frontlijn in West-Mosul. Tot dusver was hun deelname aan gevechten in de stad taboe. Premier Al Abadi roept zijn soldaten op om 'mensenrechten te respecteren.'



Vanuit Mosul riep IS in 2014 haar zelfverklaarde kalifaat uit. Op het hoogtepunt strekte dat zich uit over delen van Irak, Libië en Syrië. Als de stad valt, bevinden zich alleen in Syrië nog grote IS-bolwerken.