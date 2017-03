Interne Turkse spanningen bereiken ook België; probleem 'groter' door Nederland

Die Turks-Koerdische spanningen doen zich overal in Europa voor, maar in België zijn ze meer zichtbaar Ayfer Erkul, journaliste en Turkijekenner

Sinds twee jaar lopen ook de spanningen op tussen Turkse nationalisten en Koerdische separatisten, na het mislukken van de vredesbesprekingen tussen Erdogan en de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. In 2016 werd in Brussel een tent van Koerdische activisten in brand gestoken, en werd een brandbom achtergelaten aan het Koerdisch Instituut. Eerder stak in Genk een jongen met Koerdische roots op school twee medeleerlingen van Turkse afkomst neer.



'Die Turks-Koerdische spanningen doen zich overal in Europa voor, maar in België zijn ze meer zichtbaar', aldus Ayfer Erkul, journaliste en Turkijekenner. 'Met het Europarlement in Brussel is de Koerdische beweging hier heel actief. Telkens als er in Turkije iets gebeurt, staan ze meteen in Brussel te betogen.' De PKK - door de Europese Unie beschouwd als een terreurbeweging - heeft in België zijn officieuze Europese hoofdkwartier.