Inlichtingen die Trump aan Russen gaf, behoort tot de geheimste van de VS

Herstellen schade

'De president heeft meer informatie onthuld aan de Russen dan wij hebben gedeeld met onze eigen bondgenoten', aldus een hoge Amerikaanse functionaris tegen The Washington Post, de krant die het nieuws maandag als eerste naar buiten bracht. De Russen kunnen nu proberen te achterhalen wie de bron is die de gevoelige informatie over IS-operaties heeft doorgespeeld.



Want als deze bron over deze belangrijke inlichtingen beschikt, zo moeten de Russen na het gesprek met Trump hebben gedacht, welke informatie heeft hij of zij in handen over de Russische militaire operaties in Syrië? En heeft deze persoon deze informatie al doorgespeeld aan Amerika's bondgenoot?



Functionarissen van het Witte Huis probeerden direct na Trumps fout de schade te herstellen. Er werd gebeld met onder andere de CIA en de NSA om ze te waarschuwen wat er was gebeurd en welke maatregelen er eventueel moesten worden genomen. De grote vraag is of de Russen, bijna een week nadat Trump tegenover minister Lavrov uit de school klapte in het Oval Office, er al in geslaagd zijn om de identiteit te achterhalen van de inlichtingenbron in IS-gebied.



President Trump ligt nu flink onder vuur maar hij hoeft zich strafrechtelijk geen zorgen te maken over zijn blunder. Als enige heeft de president namelijk de bevoegdheid in de VS om informatie op het gebied van nationale veiligheid, of het nu gaat om vertrouwelijke informatie of zelfs supergeheime inlichtingen, openbaar te maken. Zijn grootste probleem is de politieke angst die steeds groter wordt, zelfs bij de Republikeinen, dat de VS een president hebben die totaal ongeschikt is voor het ambt.