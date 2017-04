In deze Turkse kapsalon vinden de klanten Erdogan maar niets

'Erger dan vroeger'

Tegen half twaalf neemt de 49-jarige Said plaats in een van de kappersstoelen van het merk Utopia. Hij woont al 29 jaar in Nederland en wil niet met zijn achternaam in de krant. Omdat hij geen Turks paspoort meer heeft, mag Said niet stemmen. Anders was hij waarschijnlijk wel gegaan. En had dan nee gestemd.



'Er gebeuren slechte dingen in Turkije', zegt hij met een gezicht vol scheerschuim. 'Erdogan wil macht, net zo veel macht als Saddam Hussein in Irak had', zegt hij. 'En hoe heet die andere?' 'Khadaffi', zegt Isik. 'Ja, Khadaffi!'



Said heeft een Koerdische achtergrond. Aanvankelijk dacht hij dat Erdogan goed was voor de Koerden in het westen van Turkije. Maar dat veranderde rond 2007, zegt hij. 'Erdogan is slecht voor de Koerden, heel slecht. Als je op straat Koerdisch praat, heb je al een probleem. Het is erger dan vroeger.'



'Nu even niet praten', zegt Isik dan. Hij glijdt met zijn scheermes langs de lippen van Said. Als zijn kin glad is, zegt Said dat hij vreest voor de gevolgen van een ja. 'Erdogan kan de sharia naar Turkije brengen. Waarom niet? Ik ben daar bang voor. Echt waar.'



