In Brussel wordt geschiedenis geschreven: de Brexit-onderhandelingen zijn begonnen

Europa neemt deze bocht 's ochtends om elf uur in de beslotenheid van de zevende verdieping van het Berlaymont-gebouw, hoofdkwartier van de Europese Commissie. Daar maken de Fransman Michel Barnier en de Brit David Davis een begin met de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Het wordt wel de belangrijkste gebeurtenis in Europa genoemd sinds de val van de Muur in 1989 en het einde van de Sovjet-Unie in 1991.



Maar op de openingsdag van de onderhandelingen is er niet veel drama. Geen Trabantjes vol van bevrijde Oost-Duitsers met tranen van geluk of het middernachtelijk strijken van een vlag als symbool voor het verval en de ondergang van een wereldrijk. 's Avonds verschijnen Barnier en Davis vrijwel op de afgesproken tijd voor de pers. Hun overleg over agenda, structuur en prioriteiten is niet meteen ontaard in eindeloos touwtrekken. Ze hebben afgesproken dat eerst onderhandeld gaat worden over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië, de rekening van de scheiding en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Pas als hierbij 'genoeg, tastbare vooruitgang' is geboekt als garantie voor een 'ordelijke scheiding', kan de EU besluiten de onderhandelingen over de toekomstige relatie op handels- en veiligheidsgebied te beginnen, zegt Barnier.