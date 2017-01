Houders verblijfsvergunning VS geweigerd door inreisverbod Trump

Technologiebedrijven als Google en Facebook zijn om die reden verontrust over het reisverbod. De actiegroep Council on American Islamic Relations (CAIR) stapt naar de rechter om de nieuwe regels aan te vechten. Ook vluchtelingenorganisaties zijn dat van plan.



Vrijdag ondertekende president Donald Trump het decreet 'Bescherming Van De Natie Tegen Binnenkomst Van Terroristen In De Verenigde Staten'. Daardoor werd vanaf vrijdagnacht inwoners van Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de toegang tot de VS ontzegd. Wie op dat moment in de lucht zat en op weg was naar de VS, wachtte aanhouding op het vliegveld - tot ontzetting van wachtende familieleden. Op zaterdagochtend dienden advocaten verzoeken tot onmiddellijke vrijlating in voor twee Iraakse vluchtelingen die op Kennedy Airport waren aangekomen. Zij stellen dat het reisverbod voor hen nog niet gold. Een van de vluchtelingen heeft de afgelopen tien jaar in Irak voor de Amerikaanse regering gewerkt.