Hoogste dam in Verenigde Staten dreigt te bezwijken; '100.000 inwoners moeten gebied verlaten'

Zinkgat

De extra overlaat is ingesteld nadat de normale afvoer het begaf. Door de zware regenval van de laatste dagen steeg het waterniveau van Lake Oroville tot gevaarlijke hoogte. Zaterdag ontstond daardoor een zinkgat in het midden van de overlaat. De erosie zorgde ervoor dat grote stukken beton werden meegesleurd door het water en het gat bleef maar groeien. Ingenieurs besloten daarom een tweede (nood)overlaat te openen om het water weg te voeren.



De autoriteiten lieten eind van de middag op Twitter weten dat ze verwachtten 'dat de overlaat het in het komende uur zou begeven'. Maar een paar uur later leek de situatie al iets minder dreigend. De overlaat bleef overeind. Helikopters vlogen af en aan om het zinkgat op te vullen met rotsblokken.



Rond 22 uur in de avond meldden de autoriteiten dat het acute gevaar is geweken, maar dat de situatie onvoorspelbaar blijft. Het evacuatiebevel blijft in stand.