Hoofdlijnen programma Le Pen bekend: extra belasting buitenlandse werknemer

Franse soevereiniteit

De geschiedenis is bezig zichzelf te schrijven met een grote G Marine le Pen

Als Marine Le Pen president wordt, zal ze meteen de onderhandelingen met de Europese Unie openen om de Franse soevereiniteit over de munt, de wet, de begroting en het grondgebied (immigratie en grensbewaking) terug te halen. Een half jaar na haar verkiezing wil ze een referendum over het Franse lidmaatschap van de Europese Unie houden. Als de EU inmiddels akkoord is gegaan met de eisen van Le Pen, zal zij de Fransen adviseren te blijven. Zo niet, dan zal Le Pen voor een 'Frexit' ijveren.



'De geschiedenis is bezig zichzelf te schrijven met een grote G', zegt ze in Le Monde. 'Trump heeft in zijn inauguratierede de dood aangekondigd van het ultraliberalisme. Het is een terugkeer naar het protectionisme van de natiestaten', aldus Le Pen.