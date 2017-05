Hoofdaanklager Brazilië: corrupte president belemmerde de rechtsgang

Impeachment

Rousseff is vorig jaar door het Congres afgezet in een impeachment procedure. Dat had destijds niets te maken met aantijgingen van corruptie. Lula wil zich in 2018 opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap. Hij werd al onderzocht wegens corrupte praktijken en als deze beschuldigingen juist blijken, kan hij het presidentschap in de toekomst vergeten. Gisteren zei Temer nog dat hij er niet over peinst om af te treden. Dat was voordat deze verklaringen openbaar waren gemaakt.



Nu hoofdaanklager Janot een aanklacht heeft ingediend, kan hij de Kamer verzoeken om Temer te laten vervolgen. Als een twee derde meerderheid instemt, gaat de aanklacht naar het hooggerechtshof. Indien het hof besluit er een zaak van te maken, komt Temer gedurende het onderzoek en maximaal een half jaar op non-actief te staan.



Maar zijn positie wordt ook van andere kanten bedreigd. Er liep al een onderzoek naar hem bij de kiesraad naar illegale campagnefinanciering, dat proces wordt op 6 juni hervat. Als hij dat haalt. En sinds woensdag, toen de eerste details van de verklaringen van JSB bekend werden, heeft de oppositie acht verzoeken ingediend bij de Kamervoorzitter om een impeachmentprocedure te starten.



Temer ontkent alle aantijgingen. Ook Rousseff en Lula zeggen dat de JSB topmannen liegen. 'Ik heb nooit offshore bankrekeningen gehad', aldus Rousseff. Temer wijst erop dat de zakenmannen zelf ook beschuldigt zijn van corruptie, en dankzij de belastende verklaringen vrijspraak krijgen. Het is nu aan het Openbaar Ministerie en de rechter om te onderzoeken of de verklaringen op waarheid berusten.