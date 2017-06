Hongersnood in Zuid-Soedan is volgens VN voorbij, al blijft situatie 'uiterst fragiel'

De conclusies van de VN staan in de jongste 'Integrated Food Security Phase Classification' (IPC), een in 2005 opgezet systeem om verschillende maten van voedseltekorten te kunnen kwalificeren. De data worden verzameld in samenwerking met hulporganisaties in getroffen gebieden en zijn regelmatig onderwerp van discussie: zo zou het niet altijd haalbaar zijn om betrouwbare gegevens te verzamelen in vaak afgelegen gebieden, waar zich dikwijls gewapende conflicten afspelen.



Niettemin stellen de VN nu dat er niet langer hongersnood heerst in de districten Leer en Mayendit in het noorden van Zuid-Soedan. Formeel is er sprake van hongersnood wanneer zeker 20 procent van een bevolking minder dan 2.100 calorieën per dag binnenkrijgt, meer dan 30 procent van de kinderen ernstig ondervoed is, én er per dag op iedere 10.000 mensen twee sterven - of als er per dag op iedere 10.000 mensen vier kinderen sterven.