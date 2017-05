Hongarije eist vertrek Timmermans vanwege beledigende opmerking

Politici zoals Timmermans bedreigen de eenheid van de Europese Unie Szijjártó

Volgens Szijjártó is de positie van Timmermans onhoudbaar geworden nadat hij de Hongaarse premier Viktor Orbán betichtte van antisemitisme. 'Hongarije heeft in Europa het meest gedaan tegen antisemitisme', aldus Szijjártó. 'Zo hebben we een nationale herdenkingsdag geïntroduceerd voor de slachtoffers van de Holocaust en synagogen gerenoveerd. Niet alleen in Hongarije, maar ook over de grenzen. Verder hebben we het ontkennen van de Holocaust strafbaar gemaakt.'



Timmermans reageerde op een opmerking van Orbán over de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros. De Hongaarse premier noemde hem een 'Amerikaanse speculant'. Antisemitisch, zo noemde Timmermans die uitspraak in een interview met Die Zeit.



Volgens Szijjártó moet Timmermans opstappen omdat hij in zijn functie van vicevoorzitter van de Europese Commissie een EU-lidstaat heeft beledigd over een dergelijk onderwerp. 'Politici zoals Timmermans bedreigen de eenheid van de Europese Unie', aldus Szijjártó.



De Hongaarse minister noemt Timmermans 'een lafaard' omdat die Orbán niet persoonlijk had aangesproken op diens uitlatingen. Szijjártó zei dat het waar is dat Hongarije problemen heeft met zakenman Soros, maar 'dat die niets te maken hebben met zijn geloof of afkomst'.