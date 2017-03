Honderdduizenden op de vlucht voor geweld en honger in Mosul

Einde van kalifaat in Irak

Irak is vastbesloten een einde te maken aan de aanwezigheid van IS in Mosul, al moet daar een hoge prijs voor betaald worden. IS beschikt over zwaar geschut en scherpschutters. Volgens de VN heeft de terreurgroep vorige week ook een aanval met chemische wapens uitgevoerd op een stadwijk bij de rivier. Een VN-woordvoerder sprak over een oorlogsmisdaad, waaraan IS zich al eerder schuldig heeft gemaakt.



IS wist de tweede stad van het land in 2014 vrij gemakkelijk te veroveren op Irakese troepen. Herovering betekent de facto het einde van het Iraakse deel van kalifaat, dat door IS werd uitgeroepen in grote delen van Irak en Syrië.