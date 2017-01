Honderd Nederlandse toeristen vliegen pas zaterdag terug uit Gambia

Negatief reisadvies

Drukte in terminal op de luchthaven van Banjul. © ANP De drukte in de terminal verhindert de doorstroom Woordvoerder TUI

Reden voor de evacuatie van toeristen is de politieke onrust in Gambia. Om middernacht verloopt het termijn van president Jammeh, die in december de verkiezingen verloor maar nu weigert op te stappen. Regionale strijdkrachten zeggen zich op te maken voor een militaire interventie. In buurland Senegal hebben troepen zich verplaatst naar de grens met Gambia.



Dinsdag vaardigde het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies uit voor Gambia. Evacuatie is niet verplicht. 'Een enkeling blijft', aldus Mijnals van Corendon.



Reisorganisaties uit diverse landen evacueren op dit moment hun klanten vanuit Banjul. 'Het is nu enorm druk op die kleine luchthaven', zegt een woordvoerder van TUI. 'Dat verhindert de doorstroom.' TUI was een deel van de drukte voor. 'Gisternacht hebben we twee toestellen van een Spaanse maatschappij ingehuurd. Die stonden vanochtend klaar in Banjul, toen het nog relatief rustig was op de luchthaven.'