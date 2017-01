Hollywoodsterren over presidentschap Donald Trump: I Will Survive

Tegengif

En zo zien we in anderhalve minuut onder meer Amy Adams, Natalie Portman, Dev Patel, Michelle Williams, Emma Stone, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Greta Gerwig en Mahershala Ali hun hartverscheurende en strijdbare boodschap voordragen. Over de schok van de verkiezingsuitslag in de VS en over het komende tijdperk-Trump in het Witte Huis.



'Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive

I've got all my life to live

And I've got all my love to give and I'll survive

I will survive, hey, hey'



Volgens W Magazine is het liedje 'het tegengif voor een nog treurend Hollywood, van wie veel sterren uitgesproken aanhangers van Hillary Clinton waren'. Bovendien biedt het nummer volgens W Magazine enkele sterren ook een uitlaatklep nadat zij 'het afgelopen jaar keihard zijn aangepakt door Donald Trump op Twitter'.