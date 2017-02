Hoge commandant VS verwacht val van IS-hoofdstad Raqqa binnen zes maanden

Townsend deed zijn voorspelling na berichten dat het Amerikaanse leger een nieuw plan opstelt om het verslaan van IS in Irak en Syrië te versnellen.



Dit plan wordt gemaakt op verzoek van president Trump. Vorige week werd bekend dat Trump en zijn minister van Defensie Mattis een blauwdruk van de regering-Obama om IS te verslaan, in de prullenbak hadden gegooid.



Dit plan ging de president niet snel genoeg om een einde te maken aan het door IS uitgeroepen kalifaat. Raqqa is hiervan de hoofdstad. Ook de Turkse regering toonde zich donderdag optimistisch over een offensief tegen Raqqa. Volgens Ankara zal de aanval op de stad in het noorden van Syrië snel worden geopend zodra het stadje Al-Bab valt. Door Turkije gesteunde gematigde rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) hebben volgens de Turken inmiddels de buitenwijken van Al-Bab bereikt.



Dit stadje, op zo'n dertig kilometer van de Turkse grens, is in handen van IS-strijders. Al-Bab, dat 100 duizend inwoners telt, is de laatste grote stad ten westen van Raqqa die in handen is van IS. Verlies van Al-Bab zal als een forse nederlaag worden beschouwd voor de jihadisten, zeker nu ze ook zijn verdreven uit Oost-Mosul in Irak. Het Amerikaanse leger zei donderdag te verwachten dat Raqqa binnen een paar weken 'volledig zal zijn ingesloten'.