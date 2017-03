Hof Venezuela neemt taken parlement over, oppositie spreekt van staatsgreep

In 2015 won de oppositie een tweederde meerderheid in het parlement. Het was voor het eerst dat de socialisten verkiezingen verloren sinds oud-president Hugo Chávez in 1999 zijn Bolivariaanse revolutie begon. De winst gaf de oppositie de mogelijkheid de grondwet te wijzigen, de begroting te bepalen en rechters aan te stellen. Maar Nicolás Maduro, de in 2013 aangetreden opvolger van Chávez, bleek niet bereid de macht te delen.



Voordat het nieuwe parlement aantrad, wezen de socialisten nieuwe rechters aan om hun invloed in het hooggerechtshof veilig te stellen. Het hof verbood vervolgens drie oppositieleden zitting te nemen omdat sprake zou zijn geweest van verkiezingsfraude. Met de maatregel verloor de oppositie de strategische twee derde meerderheid. De drie namen toch zitting, waarna de rechters alle besluiten van het parlement ongeldig verklaarde. Woensdag ging het hof nog een stap verder door de taken van het parlement over te nemen 'tot er een einde komt aan de ongehoorzaamheid'.