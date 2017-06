Hoe staan we ervoor, een week nadat Trump 'Parijs' opzegde?

Niemand weet wat de VS zullen doen: meepraten, zich afzijdig houden of, erger, het proces frustreren

Laten we aannemen dat de VS er toch uitstappen.

Dat kost in elk geval minimaal vier jaar. Trump moet eerst een formele brief naar de VN-klimaatconventie UNFCCC sturen, en dat kan pas op 4 november 2019, drie jaar na het van kracht worden van de verdrag. Tegen die tijd is de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 al op stoom, waarin Parijs zeker een rol zal spelen. Na de formele opzegging duurt het nog zeker een jaar voor de uittreding is afgerond, namelijk tot 4 november 2020, één dag na de verkiezingen. En dan hangt alles af van wie die wint.



En in de tussentijd?

Dat is de grote vraag. Zo lang de VS niet uit 'Parijs' zijn, zitten ze erin. En kunnen ze meedoen met alle interne onderhandelingen, zoals Groot-Brittannië tot Brexit in de EU. Zo kunnen de VS komend jaar meeonderhandelen over de wijze waarop de klimaatplannen van landen moeten worden vergeleken en gewaardeerd, en daarna aangescherpt. Niemand weet echter wat de VS zullen doen: meepraten, zich afzijdig houden of, erger, het proces frustreren.