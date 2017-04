Hoe Sergej W. miljoenen hoopte te verdienen aan aanslag op Borussia Dortmund

Het weinige dat er over het leven van Sergej W. bekend is, klinkt niet als een groots en meeslepend crimineel bestaan. Hij woont in Rottenburg am Neckar, in een gele vrijstaande bungalow aan een doodlopend weggetje. Geboren is hij niet ver daarvandaan, in Freudenstadt, een pittoresk stadje in het Zwarte Woud. Hij heeft twee paspoorten, een Duits en een Russisch. Zijn ouders komen uit het Oeralgebergte. Of hij een partner of gezin heeft, is niet bekend.



W. werkt als elektricien aan de universiteit van de nabijgelegen stad Thübingen. Hij is goed in zijn vak: twee jaar geleden won hij een prijs voor elektro- en bedrijfstechniek. Volgens Bild moet het met zijn technische kennis mogelijk zijn om gecompliceerde, van afstand bedienbare explosieven te maken. Welke springstof hij precies gebruikte en waar hij die vandaan haalde, is onbekend.