Hoe kiest linkse banlieu tussen extreem-rechtse Le Pen en onervaren kapitalist Macron?

'Mijn dokterspraktijk is op 5 meter afstand, ik heb alles kunnen zien', zegt Fathi Benmessaoud. 'Ik heb het schieten gehoord, urenlang. Duizenden soldaten en agenten waren ingezet. Er kwamen helikopters over. En toen het klaar was, kwamen ze me een lichtgewonde agent brengen. Of ik hem wilde verzorgen.'



Hij heeft geweigerd, vertelt hij. Want de eerste hulp was om de hoek. En hij had nodeloos urenlang opgesloten gezeten - een onvrijwillige getuige van wat hij buitensporig overheidsgeweld noemt.