Hoe IJslandse tieners drank en sigaretten inruilden voor sport

Op zomaar een woensdagavond in mei liggen drie meisjes van 14 in te grote spijkerjassen op een gehavende sofa in de hal van een middelbare school in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Hun snapchatsessie wordt bruusk onderbroken door een jongen die zich met overslaande stem in hun schoot lanceert. Gegil klinkt van onder een sprei van lange loshangende meisjesharen.



Het is geen ongebruikelijk tafereel op het noordelijke vulkaaneiland: scholieren tussen de 13 en 16 jaar die na schooltijd, in de middag maar ook regelmatig 's avonds, op school komen 'hangen'.