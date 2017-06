Hoe 1 jaar geleden een avond uit in Orlando uitliep op een bloedbad: dit publiceerden we

Reconstructie van de aanslag (+)

Om 2 uur opent Omar Mateen het vuur op de bezoekers van club Pulse in Orlando. Pas drie uur later wordt hij gedood, nadat hij 49 bezoekers heeft vermoord. Greep de politie te laat in? 'Actie is altijd beter dan geen actie', zegt de expert.



Wie was Omar Mateen?

'Hij had er moeite mee zijn woede onder controle te houden. Er was vaak iets dat hem boos maakte, en dat had altijd te maken met vrouwen, ras of religie.' Lees het profiel van de dader nog eens terug.



